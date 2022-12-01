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41 минуту назад

Зеленский ответил на просьбу в демобилизации бойцов ВСУ после года службы

Lenta.ru

Украинский президент Владимир Зеленский отказал в просьбе разрешить демобилизацию военнослужащих, отслуживших год в условиях военного положения, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский ответил на просьбу в демобилизации бойцов ВСУ после года службы
Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.comUkraine Presidency / Globallookpress.com

Зеленский ответил на петицию с просьбой ограничить срок призыва, разрешить демобилизацию по желанию мобилизованных военнослужащих. Еще в сентябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Пресс-секретарь Зеленского ответил на слова главы ЕК о потерях ВСУ

Глава государства сослался на законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которые разрешают уволить бойцов во время мобилизации по возрасту, состоянию здоровья, из-за вступления в законную силу обвинительного приговора суда или по семейным обстоятельствам.

«Увольнение мобилизованных военнослужащих с военной службы по другим основаниям не предусмотрено», — говорится в ответе Зеленского.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят поголовную мобилизацию жителей в русскоязычных областях страны.

В мире,Армия,СВО,Владимир Зеленский,
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