Зеленский ответил на просьбу в демобилизации бойцов ВСУ после года службы

Украинский президент Владимир Зеленский отказал в просьбе разрешить демобилизацию военнослужащих, отслуживших год в условиях военного положения, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Зеленский ответил на петицию с просьбой ограничить срок призыва, разрешить демобилизацию по желанию мобилизованных военнослужащих. Еще в сентябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Глава государства сослался на законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которые разрешают уволить бойцов во время мобилизации по возрасту, состоянию здоровья, из-за вступления в законную силу обвинительного приговора суда или по семейным обстоятельствам.

«Увольнение мобилизованных военнослужащих с военной службы по другим основаниям не предусмотрено», — говорится в ответе Зеленского.