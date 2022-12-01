Байден назвал условие для переговоров с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, если тот «проявит интерес» к завершению ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Господин Путин… здесь я должен подбирать слова очень тщательно. Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне», – сказал Байден во время совместной пресс-конференции президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина должна проявить политическую волю для начала мирных переговоров.
«Это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны», – сказал он.