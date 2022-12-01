Байден назвал условие для переговоров с Путиным

«Господин Путин… здесь я должен подбирать слова очень тщательно. Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне», – сказал Байден во время совместной пресс-конференции президентом Франции Эммануэлем Макроном.