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1 час назад

Байден заявил, что готов на переговоры с Путиным

Елена Прошина

Президент США Джо Байден заявил, что готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, если тот «проявит интерес» к завершению ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Байден назвал условие для переговоров с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Господин Путин… здесь я должен подбирать слова очень тщательно. Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне», – сказал Байден во время совместной пресс-конференции президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина должна проявить политическую волю для начала мирных переговоров.

«Это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны», – сказал он.

В мире,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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