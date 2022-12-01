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1 час назад

В Киеве допустили возможность лишиться тепла и воды до весны

Lenta.ru

Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что город может остаться без тепла и воды до самой весны в том случае, если лишится отопления хотя бы на один день, сообщает РИА Новости.

В Киеве допустили возможность лишиться тепла и воды до весны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если в течение 24 часов с температурой минус 5 внешней не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду», — заявил он.

Кличко пояснил, что в этом случае подача воды в дома станет очень тяжелой задачей. Он выразил свое мнение относительно «пунктов несокрушимости», ответив, что хоть в них можно согреться и зарядить гаджеты, это не поможет всем жителям города, у которых в домах отсутствуют тепло, вода и электроэнергия. Градоначальник также добавил, что эвакуация города не планируется, поскольку нет гарантии того, что в других регионах ситуация окажется лучше.

Ранее стало известно, что в Киеве и Одесской области продолжились экстренные отключения света. Уточняется, что составленные ранее графики стабилизационных отключений не действуют.

В мире,СВО,Виталий Кличко,
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