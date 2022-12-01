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1 час назад

Столтенберг призвал дифференцировать поставки оружия в Восточную Европу

Илья Родин

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что к вопросу о предоставлении Берлином Польше систем ПВО Patriot и поставок Украине новых ЗРК нужно подходить дифференцированно, не смешивать их. Об этом пишет ТАСС.

Столтенберг призвал дифференцировать поставки оружия в Восточную Европу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я думаю, что важно отделять вопрос предоставления Германией Польше трех систем Patriot для защиты ее пространства от вопроса поставок новых систем ПВО Украине», - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что все союзники по альянсу согласны с тем, что Украине нужно больше комплексов. Вместе с тем, добавил он, недостаточно отправить системы ПВО украинским военным. Необходимо, чтобы ЗРК могли функционировать.

По словам Столтенберга, Украине требуется большое количество боеприпасов. Он подчеркнул, что союзники отправляют необходимое количество снарядов и продолжат поставки в дальнейшем.

В мире,Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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