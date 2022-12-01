Столтенберг призвал дифференцировать поставки оружия в Восточную Европу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что к вопросу о предоставлении Берлином Польше систем ПВО Patriot и поставок Украине новых ЗРК нужно подходить дифференцированно, не смешивать их. Об этом пишет ТАСС.

«Я думаю, что важно отделять вопрос предоставления Германией Польше трех систем Patriot для защиты ее пространства от вопроса поставок новых систем ПВО Украине», - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что все союзники по альянсу согласны с тем, что Украине нужно больше комплексов. Вместе с тем, добавил он, недостаточно отправить системы ПВО украинским военным. Необходимо, чтобы ЗРК могли функционировать.