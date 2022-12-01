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19 минут назад

В Швеции назвали возможный способ подрыва «Северных потоков»

Газета.Ruиещё 2

Доцент в области оборонных систем шведского НИИ обороны Ханс Ливонг в беседе с газетой Expressen заявил, что взрывные заряды для диверсии на «Северных потоках» были установлены за пределами газопроводов.

В Швеции назвали возможный способ подрыва «Северных потоков»
Фото: газета.ругазета.ру

По его словам, речь идет о «немаленьком высокоточном заряде, а более крупном заряде, который был размещен на дне рядом с трубами». Эксперт предположил, что они были спущены с надводного судна. По его мнению, операцией могли управлять с одного или нескольких кораблей.

Как заявил изданию ведущий предварительное расследование прокурор Матс Юнгквист, картина того, что случилось на трубопроводах, начала проясняться.

В статье также отмечается, что согласно другой версии, для осуществления взрывов использовались подводные аппараты, с которых водолазы устанавливали заряды у труб.

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Ранее газета Die Welt писала, что разведкой могли заниматься два неизвестных судна с выключенными передатчиками, которые были замечены перед диверсией неподалеку от ниток «Северного потока».

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завело дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Оператор газопроводов компания Nord Stream AG заявила, что сроки восстановления газопроводов пока оценить невозможно.

Россия и Турция прорабатывают создание газового хаба, через который можно было бы переместить транзит с «Северных потоков».

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