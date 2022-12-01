В НАТО оценили последствия победы Путина на Украине

Победа президента России Владимира Путина на Украине будет серьезно угрожать сложившейся системе обеспечения мировой безопасности. Так вероятные последствия успеха СВО оценил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.
Ранее Столтенберг заявил, что члены НАТО поддерживают идею разместить западные зенитные системы Patriot на Украине для усиления возможностей украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), но инициатива о размещении требует дополнительного тщательного обсуждения.