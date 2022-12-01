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1 час назад

Нидерланды исключили запрос на экстрадицию из РФ осужденных по делу MH17

Илья Родин

Прокуратура Нидерландов заявила в четверг, 1 декабря, что не планирует запрашивать у России экстрадицию осужденных по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины. Об этом пишет РИА «Новости».

Нидерланды отказались запрашивать у РФ экстрадицию по делу MH17
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российская Федерация не выдает своих граждан. Поэтому экстрадиция преступников запрашиваться не будет», - подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем, голландские юристы пообещали предпринять необходимые усилия, чтобы осужденные отбывали наказание.

Нидерланды потребовали пожизненного заключения для обвиняемых по делу МН17

В ведомстве отметили также, что не будут подавать апелляцию на решение окружного суда Гааги по MH17.

Напомним, что 17 ноября 2022 года окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и заочно приговорил их к пожизненному заключению.

В мире,Леонид Харченко,Игорь Гиркин,Сергей Дубинский,
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