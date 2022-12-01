Нидерланды отказались запрашивать у РФ экстрадицию по делу MH17

Прокуратура Нидерландов заявила в четверг, 1 декабря, что не планирует запрашивать у России экстрадицию осужденных по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины. Об этом пишет РИА «Новости».
«Российская Федерация не выдает своих граждан. Поэтому экстрадиция преступников запрашиваться не будет», - подчеркнули в ведомстве.
Вместе с тем, голландские юристы пообещали предпринять необходимые усилия, чтобы осужденные отбывали наказание.
В ведомстве отметили также, что не будут подавать апелляцию на решение окружного суда Гааги по MH17.
Напомним, что 17 ноября 2022 года окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и заочно приговорил их к пожизненному заключению.