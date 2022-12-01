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41 минуту назад

Армения и Венгрия договорились восстановить дипломатические отношения

RT на русском

Главы МИД Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто договорились восстановить дипломатические отношения между двумя странами.

Армения и Венгрия договорились восстановить дипломатические отношения
Фото: Gettyimages.ru © Anadolu AgencyGettyimages.ru © Anadolu Agency

Об этом сообщается на сайте армянского МИД.

Как указывает ТАСС, дипломатические отношения между государствами были приостановлены в 2012 году после того, как венгерские власти экстрадировали в Баку азербайджанского военного, убившего армянского офицера.

«Министры обменялись мнениями о нынешнем этапе отношений между Арменией и Венгрией. Они достигли договоренности о восстановлении полных дипломатических отношений, выразив намерение открыть новую главу в армяно-венгерских отношениях, основанных на взаимном доверии и уважении международного права», — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает работу по нормализации отношений Армении и Азербайджана.

В мире,Петер Сийярто,Дмитрий Песков,
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