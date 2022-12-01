Столтенберг назвал ключевую задачу НАТО на фоне российской СВО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что задачей альянса в настоящее время является предотвращение выхода военных действий за пределы Украины. Об этом пишет ТАСС.

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«Задача НАТО - поддержать Украину и предотвратить [военный конфликт] за пределами Украины», - подчеркнул глава альянса.

Столтенберг уточнил, что для безопасности блока, кроме того, представляет определенную опасность Китай. Он добавил, что КНР все же не рассматривается в НАТО «как противник».