На предприятиях энергетической сферы Украины прозвучали взрывы, есть пострадавшие. Об этом сообщили в компании ДТЭК, передает «РИА Новости».
По данным предприятия, в результате взрывов пострадали два энергетика. Им оказали необходимую помощь и госпитализировали в больницу. На данный момент их жизни ничего не угрожает.
Известно, что в настоящее время на предприятиях приступили к ликвидации последствий взрывов. Степень повреждений оборудования и инфраструктуры оценят позже.
В ДТЭК отметили, что на предприятиях работают только критически необходимые сотрудники, остальные находятся на удаленке.
Компания является крупнейшим частным инвестором в энергоотрасли Украины.
Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории Украины воздушная тревога звучит каждый день. Недавно сообщалось, что РФ удалось повредить почти половину энергоинфраструктуры страны.