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11 минут назад

ДТЭК сообщила о взрывах на предприятиях на Украине

Елена Прошина

На предприятиях энергетической сферы Украины прозвучали взрывы, есть пострадавшие. Об этом сообщили в компании ДТЭК, передает «РИА Новости».

На предприятиях энергетической сферы Украины прозвучали взрывы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным предприятия, в результате взрывов пострадали два энергетика. Им оказали необходимую помощь и госпитализировали в больницу. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

Известно, что в настоящее время на предприятиях приступили к ликвидации последствий взрывов. Степень повреждений оборудования и инфраструктуры оценят позже.

В Киеве произошел взрыв

В ДТЭК отметили, что на предприятиях работают только критически необходимые сотрудники, остальные находятся на удаленке.

Компания является крупнейшим частным инвестором в энергоотрасли Украины.

Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории Украины воздушная тревога звучит каждый день. Недавно сообщалось, что РФ удалось повредить почти половину энергоинфраструктуры страны.

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