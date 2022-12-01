На предприятиях энергетической сферы Украины прозвучали взрывы, есть пострадавшие. Об этом сообщили в компании ДТЭК, передает «РИА Новости».

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По данным предприятия, в результате взрывов пострадали два энергетика. Им оказали необходимую помощь и госпитализировали в больницу. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

Известно, что в настоящее время на предприятиях приступили к ликвидации последствий взрывов. Степень повреждений оборудования и инфраструктуры оценят позже.

В ДТЭК отметили, что на предприятиях работают только критически необходимые сотрудники, остальные находятся на удаленке.

Компания является крупнейшим частным инвестором в энергоотрасли Украины.