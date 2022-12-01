Глава Совбеза Украины призвал уничтожить Россию

«Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют... Они просто варвары. И когда вы говорите, что с этими варварами нужно садиться за один стол и о чем-то говорить, я считаю это недостойным нашего народа», — заявил глава Совбеза.