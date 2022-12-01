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17 минут назад

Глава Совбеза Украины призвал уничтожить Россию

Lenta.ru

Россию нужно уничтожить, а не вести с ней мирные переговоры, недостойные украинского народа. К этому призвал секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов на Киевском форуме безопасности, сообщает РИА Новости.

Глава Совбеза Украины призвал уничтожить Россию
Фото: Офис Президента УкраиныОфис Президента Украины

«Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют... Они просто варвары. И когда вы говорите, что с этими варварами нужно садиться за один стол и о чем-то говорить, я считаю это недостойным нашего народа», — заявил глава Совбеза.

Ранее глава Данилов назвал дальнобойные ракеты, которые Киев желает получить в рамках западных военных поставках, эффективным способом решить проблемы с энергетикой страны. Он отметил, что Украина так смогла бы сэкономить на генераторах.

В мире,СВО,Алексей Данилов,
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