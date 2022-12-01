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30 минут назад

Макрон анонсировал переговоры с Путиным в ближайшие дни

Илья Родин

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире ABC News, что намеревается в ближайшие дни провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА «Новости».

Макрон анонсировал переговоры с Путиным в ближайшие дни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Макрон уточнил, что планирует провести обстоятельные переговоры с американским лидером Джо Байденом. После этого он намеревается обсудить текущую повестку с Владимиром Путиным.

Путин рассказал о потерянном доверии к Макрону

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в рабочих планах главы государства нет телефонных переговоров с Макроном.

«Пока нет», - пояснил Песков.

Напомним, что Париж и Москва нередко проводят телефонные переговоры. На них обсуждаются вопросы международной повестки.

В мире,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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