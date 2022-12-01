Макрон анонсировал переговоры с Путиным в ближайшие дни

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире ABC News, что намеревается в ближайшие дни провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА «Новости».
Макрон уточнил, что планирует провести обстоятельные переговоры с американским лидером Джо Байденом. После этого он намеревается обсудить текущую повестку с Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в рабочих планах главы государства нет телефонных переговоров с Макроном.
«Пока нет», - пояснил Песков.
Напомним, что Париж и Москва нередко проводят телефонные переговоры. На них обсуждаются вопросы международной повестки.