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35 минут назад

Пограничники в Польше нашли повод не пускать в страну украинцев

Елена Прошина

Польские пограничники нашли повод, чтобы не пускать беженцев из Украины на территорию страны. Об этом сообщает Gazeta Wyborca со ссылкой на Ассоциацию правовой интервенции (АПИ).

Пограничники в Польше нашли повод не пускать в страну украинцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно польскому законодательству, попавшие под временную защиту украинские беженцы могут беспрепятственно вернуться в Польшу, если время отсутствия на территории этой страны не превысило 30 дней.

«Такова позиция в том числе и МВД, но имеются случаи, когда пограничники трактуют закон иначе. Однако подобные интерпретации противоречат закону. Решения, принимаемые на границе, носят субъективный характер», – заявил президент АПИ Витольд Клаус.

Обычно отказ во въезде пограничники объясняют превышением максимального срока безвизового пребывания в Евросоюзе, либо отсутствием визы или вида на жительство. При этом в АПИ настаивают, что украинских беженцев необходимо принимать в Польше даже если у тех есть проблемы с документами.

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Ранее беженцы из Украины отказались выезжать из польского отеля.

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