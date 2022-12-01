Пограничники в Польше нашли повод не пускать в страну украинцев

Польские пограничники нашли повод, чтобы не пускать беженцев из Украины на территорию страны. Об этом сообщает Gazeta Wyborca со ссылкой на Ассоциацию правовой интервенции (АПИ).

Согласно польскому законодательству, попавшие под временную защиту украинские беженцы могут беспрепятственно вернуться в Польшу, если время отсутствия на территории этой страны не превысило 30 дней.

«Такова позиция в том числе и МВД, но имеются случаи, когда пограничники трактуют закон иначе. Однако подобные интерпретации противоречат закону. Решения, принимаемые на границе, носят субъективный характер», – заявил президент АПИ Витольд Клаус.

Обычно отказ во въезде пограничники объясняют превышением максимального срока безвизового пребывания в Евросоюзе, либо отсутствием визы или вида на жительство. При этом в АПИ настаивают, что украинских беженцев необходимо принимать в Польше даже если у тех есть проблемы с документами.