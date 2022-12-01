В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
26 минут назад

Нидерланды не одобрили вступление Болгарии в Шенген

Lenta.ru

Болгария не удовлетворяет ряду требований Амстердама для вступления в Шенгенскую зону. Об этом сообщает голландская газета Telegraaf.

Нидерланды не одобрили вступление Болгарии в Шенген
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание подчеркивает, что Нидерланды остаются единственной страной, не одобрившей кандидатуру Болгарии в контексте вступления в Шенгенскую зону. При этом Еврокомиссия ранее объявила о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии вступить в Шенген. Окончательное решение правительство Нидерландов вынесет 2 декабря.

«Правительство даст зеленый свет для принятия Румынии и Хорватии, однако Болгария остается объектом интенсивных обсуждений за закрытыми дверями», — отмечает автор материала. Как указывают источники газеты, Болгария не удовлетворяет ряду требований голландской стороны.

До этого стало известно, что Европейский парламент уже одобрил вступление Хорватии в шенгенскую зону и прекращение внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной и Хорватией. При этом отмечается, что окончательное решение по интеграции страны должны принять 27 лидеров стран-членов объединения.

В мире,Европарламент,Еврокомиссия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители