Очередная посылка, предположительно со взрывчаткой, обнаружена в Мадриде

Очередная посылка, предположительно начинённая взрывчаткой, была обнаружена в посольстве США в Мадриде. Об этом сообщает испанский телеканал Sexta со ссылкой на местную полицию.

«В посольстве США на улице Калле Серрано в Мадриде обнаружена новая посылка со взрывчаткой. Источники в полиции подтверждают, что дипломатическое представительство оцеплено, действует антитеррористический протокол», – сообщает телеканал.

Уточняется, что найденный конверт аналогичен другим посылкам со взрывчаткой, которые ранее были обнаружены в Испании. Источник также добавил, что к посольству США в Мадриде выдвинулись отряды сапёров и другие подразделения полиции. В данный момент здание оцеплено.

В последние несколько дней посылки со взрывчаткой были отправлены в ряд стратегически важных объектов Испании, включая оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства, на авиабазу Торрехон-де-Ардос и даже лично премьеру Испании Педро Санчесу.