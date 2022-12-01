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15 минут назад

СБУ задержала подозреваемого в отправке ложного сообщения о минировании офиса Зеленского

Газета.Ru

Пресс-служба офиса президента Украины сообщила в Telegram-канале, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жителя Киева по подозрению в отправке ложного сообщения о минировании здания офиса президента Владимира Зеленского.

СБУ задержала подозреваемого в сообщении о минировании офиса Зеленского
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Служба безопасности президента приняла активное участие в установлении и задержании мужчины, которого подозревают в отправке ложного сообщения о минировании здания офиса президента Украины вечером 28 ноября 2022 года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый — это 51-летний житель Киева, в квартире которого обнаружили и затем изъяли мобильный телефон с SIM-картой, с которой поступило соответствующее сообщение. Кроме того, по информации администрации президента, в квартире обнаружили коммунистическую символику и георгиевские ленты.

Ранее сообщалось, что все суды в Московской области получили сообщения с угрозой «минирования» от неизвестного отправителя.

В мире,Владимир Зеленский,СБУ,
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