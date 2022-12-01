СБУ задержала подозреваемого в сообщении о минировании офиса Зеленского

Пресс-служба офиса президента Украины сообщила в Telegram-канале, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жителя Киева по подозрению в отправке ложного сообщения о минировании здания офиса президента Владимира Зеленского .

«Служба безопасности президента приняла активное участие в установлении и задержании мужчины, которого подозревают в отправке ложного сообщения о минировании здания офиса президента Украины вечером 28 ноября 2022 года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый — это 51-летний житель Киева, в квартире которого обнаружили и затем изъяли мобильный телефон с SIM-картой, с которой поступило соответствующее сообщение. Кроме того, по информации администрации президента, в квартире обнаружили коммунистическую символику и георгиевские ленты.