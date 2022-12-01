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1 час назад

В Литве назвали Белоруссию провинцией России

Lenta.ru

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала Белоруссию провинцией России. Ее цитирует РИА Новости.

В Литве назвали Белоруссию провинцией России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я буду немного недипломатичной и подниму вопрос о том, а есть ли еще Белоруссия? <...> Она выглядит больше как провинция, чем суверенное государство», — заявила Шимоните.

В 2020 году, по ее мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко потерял легитимность, «которая у него до этого была хотя бы частично». Она отметила, что до этого момента белорусский лидер мог взаимодействовать с Западом и Востоком и «в какой-то мере сидеть на двух стульях».

«Он просто потерял эти шансы из-за того, что произошло во время выборов 2020 года», — добавила премьер.

В мире,Ингрида Шимоните,Александр Лукашенко,
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