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32 минуты назад

Евросовет призвал Китай оказать влияние на Россию

Lenta.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин должен оказать влияние на Россию, призвал глава Евросовета Шарль Мишель. Его слова приводит Reuters.

Евросовет призвал Китай оказать влияние на Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, китайскому лидеру следует надавить на российские власти, чтобы заставить их соблюдать устав ООН в отношении Украины.

Ранее Си Цзиньпин охарактеризовал китайской поговоркой конфликт на Украине.

«Пожар у городских ворот навлечет беду на рыбу в пруду», — намекнул он на последствия украинского конфликта.

Он также отметил, что Пекин всегда выступал за мирные переговоры сторон.

Мишель нанес визит в китайскую столицу 1 декабря. Уточняется, что это его первая встреча с Си Цзиньпином с 2018 года.

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