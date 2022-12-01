Евросовет призвал Китай оказать влияние на Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин должен оказать влияние на Россию, призвал глава Евросовета Шарль Мишель. Его слова приводит Reuters.

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По его словам, китайскому лидеру следует надавить на российские власти, чтобы заставить их соблюдать устав ООН в отношении Украины.

Ранее Си Цзиньпин охарактеризовал китайской поговоркой конфликт на Украине.

«Пожар у городских ворот навлечет беду на рыбу в пруду», — намекнул он на последствия украинского конфликта.

Он также отметил, что Пекин всегда выступал за мирные переговоры сторон.