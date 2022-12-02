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1 час назад

Си Цзиньпин впервые отреагировал на протесты в Китае

Lenta.ruиещё 1

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что за протестами в КНР против антиковидных ограничений стоят «разочарованные студенты». Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на европейских официальных лиц.

Си Цзиньпин впервые отреагировал на протесты в Китае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам высокопоставленных чиновников Евросоюза, Си сделал такой комментарий во время трехчасовой встречи в Пекине. Это первая реакция китайского лидера на прокатившиеся по стране митинги.

В ЕС также отметили, что Си выразил обеспокоенность по поводу вакцинации пожилых людей, но признал более низкую смертоносность омикрон-штамма коронавируса. По мнению европейских официальных лиц, это может свидетельствовать о готовности главы КНР к ослаблению ограничений.

Ранее вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань, ответственная за контроль над распространением коронавируса, на фоне протестов заявила о необходимости постоянной оптимизации антиковидных мер. Она также обратила внимание на «необходимость претворить в жизнь два важных указания генерального секретаря Си Цзиньпина» и поставить во главу угла людей.

В Китае вспыхнули массовые акции протеста

29 ноября власти Пекина и Гуанчжоу ослабили некоторые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Решение принято на фоне протестов, продолжающихся с прошлой недели. Поводом стал пожар в городе Урумчи в Синцзяне, в результате которого погибли десять человек. Тогда сообщали, что из-за ограничений на передвижение, введенных из-за COVID-19, не удалось спасти людей.

Акции, помимо Урумчи, прошли в Пекине, Гуанчжоу, Ухане и Шанхае. Протестующие требуют ослабить коронавирусные ограничения, некоторые также настаивали на отставке председателя КНР Си Цзиньпина.

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