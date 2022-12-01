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1 минуту назад

Столтенберг: мира, где Россия участвовала в саммитах НАТО, больше нет

Газета.Ru

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что того мира, где Россия участвовала в саммитах Североатлантического альянса, больше не существует. Об этом сообщает РИА Новости.

Столтенберг: мира, где РФ участвовала в саммитах НАТО, больше нет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я был премьер-министром, когда президенты [России Владимир] Путин и [Дмитрий] Медведев участвовали в саммитах НАТО... Тот мир больше не существует», — сказал он в ходе конференции по безопасности в Берлине.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО все же нуждается в минимальном контакте с российской стороной, особенно в области контроля над вооружениями, и добавил, что многие годы альянс «пытался выстраивать более конструктивные отношения с Россией».

По словам генсека Североатлантического альянса, конфликт на Украине «разрушил идею содержательного диалога» между сторонами.

«Мы должны поддерживать военные каналы связи, чтобы предотвратить эскалацию, инциденты», — заявил он.

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