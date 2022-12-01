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38 минут назад

Власти Польши продлили до ноября действие режимов террористической угрозы и киберопасности

ТАСС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял решение продлить до конца февраля срок действия в республике особых режимов повышенного уровня террористической угрозы, обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры за пределами республики, а также предупреждения об опасности, касающегося сферы телекоммуникаций и информационных технологий. Об этом сообщил в четверг Правительственный центр безопасности республики.

В Польше продлили действие режимов террористической угрозы и киберопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал распоряжение, продлевающее до 28 февраля 2023 года действие трех режимов повышенного уровня угрозы", - указано в сообщении.

Речь идет о введенных властями Польши ранее втором уровне угрозы Bravo, третьем уровне предупреждения Charlie - CRP и предупреждении Bravo для польской энергетической инфраструктуры, размещенной за пределами границ Польши.

"Уровни оповещения в первую очередь являются сигналом для служб, чтобы они были готовы к действию", - указал Правительственный центр безопасности Польши.

Польский закон об антитеррористических действиях предусматривает, что в случае террористической атаки или ее угрозы глава правительства может вводить один из четырех уровней угрозы: Alfa, Bravo, Charlie и Delta. Самый высокий уровень - Delta - может быть объявлен, если произойдет теракт или поступающая информация будет свидетельствовать о его большой вероятности в Польше.

Аналогичные уровни с пометкой CRP касаются угроз в киберпространстве. Они вводятся для усиления контроля уровня безопасности информационных систем, чтобы отслеживать возможное появление нарушений в их работе.

В мире,Матеуш Моравецкий,
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