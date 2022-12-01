В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

Си Цзиньпин охарактеризовал китайской поговоркой конфликт на Украине

Lenta.ru

Необходимо предотвратить эскалацию конфликта на Украине и предотвратить побочные эффекты политического кризиса, заявил Председатель КНР Си Цзиньпин и охарактеризовал ситуацию китайской поговоркой. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Си Цзиньпин охарактеризовал китайской поговоркой конфликт на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Пожар у городских ворот навлечет беду на рыбу в пруду», — описал он последствия украинского конфликта главе ЕвроЕвросовета ШарлШарлю Мишелю, который впервые за четыре года посетил Китай с официальным визитом.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай всегда выступал за прекращение огня на Украине и за возобновление мирного диалога.

По его словам, у Китая и Евросоюза нет принципиальных разногласий по стратегическим вопросом. Он также добавил, что Пекин поддерживает роль ЕС как посредника в ходе переговоров, что тем самым позволяет создать устойчивую и сбалансированную архитектуру европейской безопасности.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не стремится к мировой гегемонии и надеется на преодоление идеологической конфронтации в рамках «новой холодной войны».

Экс-глава ЦРУ рассказал, чем закончится украинский кризис

Мишель приехал в китайскую столицу 1 декабря. Переговоры стали первой встречей главы Евросовета с Си Цзиньпином с 2018 года.

4 ноября Си Цзиньпин встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Пекине. Глава кабмина ФРГ прибыл в Китай с однодневным визитом.

В мире,Олаф Шольц,Шарль Мишель,Цзиньпин Си,Европейский совет,ЦРУ,ЕС,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители