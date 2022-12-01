В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению населения.

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Первым сигнал прозвучал в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области. Через 15 минут тревога распространилась и на соседние регионы.

Напомним, что ВС РФ наносят удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября — они начались через несколько дней после взрыва на Крымском мосту, в котором ФСБ обвинила украинские спецслужбы. Целями атак стали объекты энергетической инфраструктуры, военного управления и связи.