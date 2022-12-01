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35 минут назад

СМИ: воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

Никита Бородкин

Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению населения.

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первым сигнал прозвучал в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области. Через 15 минут тревога распространилась и на соседние регионы.

Напомним, что ВС РФ наносят удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября — они начались через несколько дней после взрыва на Крымском мосту, в котором ФСБ обвинила украинские спецслужбы. Целями атак стали объекты энергетической инфраструктуры, военного управления и связи.

23 ноября Минэнерго Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. Восстановить энергоснабжение объектов критической инфраструктуры удалось лишь на следующий день.

В мире,СВО,Верховный суд,ФСБ,
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