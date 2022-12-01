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30 минут назад

Си Цзиньпин: решение украинского кризиса политическими методами отвечает интересам Европы

ТАССиещё 1

Разрешение конфликта на Украине политическими средствами лучше всего отвечает интересам Европы. Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Си Цзиньпин сделал заявление о конфликте на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Решение украинского кризиса политическими средствами больше всего отвечает интересам Европы и всех стран Евразии", - цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

По его словам, КНР надеется на мирное сосуществование и объективное отношение со стороны ЕС.

"Надеемся, что механизмы и страны - члены ЕС сформируют объективное и достоверное восприятие Китая, будут твердо придерживаться мирного сосуществования в своей политике по отношению к КНР", - заявил он.

По его словам, Китай всегда выступал за мир на Украине, продолжит по-своему играть конструктивную роль в разрешении кризиса.

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Си Цзиньпин в разговоре с главой Евросовета призвал избегать эскалации на Украине. "В сложившейся ситуации необходимо избегать эскалации и расширения кризиса, продолжать содействовать установлению мира и проведению переговоров", - сказал он.

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