Си Цзиньпин сделал заявление о конфликте на Украине

Разрешение конфликта на Украине политическими средствами лучше всего отвечает интересам Европы. Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Решение украинского кризиса политическими средствами больше всего отвечает интересам Европы и всех стран Евразии", - цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

По его словам, КНР надеется на мирное сосуществование и объективное отношение со стороны ЕС.

"Надеемся, что механизмы и страны - члены ЕС сформируют объективное и достоверное восприятие Китая, будут твердо придерживаться мирного сосуществования в своей политике по отношению к КНР", - заявил он.

По его словам, Китай всегда выступал за мир на Украине, продолжит по-своему играть конструктивную роль в разрешении кризиса.