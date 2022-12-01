Американский телеведущий возмутился решением Байдена по Украине

Президент США Джо Байден намерен помогать Украине в условиях, когда сами Соединенные Штаты столкнулись с первым энергетическим кризисом с середины за 50 лет. Такое мнение выразил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

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Журналист задался вопросом, «почему Вашингтон решил оплачивать счета Украины за энергию, когда у нас настоящий энергетический кризис впервые с середины 1970-х годов».

Карлсон отметил, что из-за энергокризиса американцам становится не по карману топливо, и они «мерзнут» в своих домах.

«Значит, самое время отправлять энергетику нашим друзьям на Украине и во всем регионе», — возмутился он.