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43 минуты назад

СМИ: ВС Китая и России не допустят аналога украинского кризиса в Азии

ТАСС

Вооруженные силы Китая и России совместными усилиями будут обеспечивать всеобщую стабильность и не допустят возникновения аналога украинского кризиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Такое мнение выразила в четверг китайская газета Global Times со ссылкой на местных экспертов в военной области.

СМИ: ВС Китая и России не допустят аналога украинского кризиса в Азии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ожидается, что Китай и РФ будут углублять межармейское сотрудничество, - говорится в статье. - Пекин и Москва будут способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе и во всем мире на фоне существующей неопределенности и с учетом попыток США повторить украинский кризис в АТР".

В публикации упоминаются такие крупные проблемы в области региональной безопасности, как тайваньский вопрос, территориальные трения в Южно-Китайском море и напряженность на Корейском полуострове. "Впрочем, усилия КНР и России не направлены против какой-либо третьей стороны", - пишет газета, напоминая, что в последнее время ВС Китая и РФ все чаще проводят совместное патрулирование в регионе. "Это в очередной раз свидетельствует о высоком уровне усиливающегося военного взаимодействия и указывает на взаимное доверие, которое существует между Китаем и РФ", - подчеркивается в статье.

Как сообщило в среду Министерство обороны РФ, авиагруппа стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков "Хун-6К" ВВС Народно-освободительной армии Китая провела воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Впервые при выполнении подобной миссии боевые самолеты двух стран совершили посадку на аэродромах друг друга.

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