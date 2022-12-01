СМИ: ВС Китая и России не допустят аналога украинского кризиса в Азии

Вооруженные силы Китая и России совместными усилиями будут обеспечивать всеобщую стабильность и не допустят возникновения аналога украинского кризиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Такое мнение выразила в четверг китайская газета Global Times со ссылкой на местных экспертов в военной области.

"Ожидается, что Китай и РФ будут углублять межармейское сотрудничество, - говорится в статье. - Пекин и Москва будут способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе и во всем мире на фоне существующей неопределенности и с учетом попыток США повторить украинский кризис в АТР".

В публикации упоминаются такие крупные проблемы в области региональной безопасности, как тайваньский вопрос, территориальные трения в Южно-Китайском море и напряженность на Корейском полуострове. "Впрочем, усилия КНР и России не направлены против какой-либо третьей стороны", - пишет газета, напоминая, что в последнее время ВС Китая и РФ все чаще проводят совместное патрулирование в регионе. "Это в очередной раз свидетельствует о высоком уровне усиливающегося военного взаимодействия и указывает на взаимное доверие, которое существует между Китаем и РФ", - подчеркивается в статье.