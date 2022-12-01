Коста-Рика изменила систему предоставления убежища из-за злоупотреблений

Президент Коста-Рики Родриго Чавес в среду подписал указ, отменяющий немедленное предоставление права на работу тем, кто запросил убежище на территории республики. Решение было принято в связи со значительным ростом числа злоупотреблений существующей миграционной системой гражданами других государств.

"Мы не закрываем двери для иностранцев, - сказал Чавес в ходе еженедельной пресс-конференции. - Мы говорим, что в Коста-Рике число запросов на предоставление убежища <...> выросло более чем на 600% за 10 лет". Трансляция выступления президента велась на странице его администрации в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

За последние четыре года Коста-Рика, где проживают около 5,1 млн человек, получила свыше 220 тыс. запросов на предоставление убежища. По оценкам властей, более 80% тех, кто их подает, не соответствуют необходимым требованиям, потому что в действительности являются не беженцами, а экономическими мигрантами. Основная часть прошений об убежище поступает от граждан Кубы, Никарагуа и Венесуэлы.