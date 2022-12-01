Bloomberg: США готовы выделить Тайваню военную помощь в размере $10 млрд

США могут поставить Тайваню в течение 5 лет военную помощь в размере $10 млрд. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.
По его данным, американские законодатели готовы одобрить выделение до $10 млрд на укрепление обороноспособности Тайваня в связи с растущими угрозами со стороны Китая. Это позволит Госдепартаменту предоставлять Тайваню до $2 млрд в год в виде иностранной военной безвозмездной помощи до 2027 года.
Ранее сообщалось, что американские власти опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань из-за того, что большая часть военной поддержки перенаправлена на Украину.