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40 минут назад

Bloomberg: США готовы выделить Тайваню военную помощь в размере $10 млрд

ТАСС

США могут поставить Тайваню в течение 5 лет военную помощь в размере $10 млрд. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

Bloomberg: США готовы выделить Тайваню военную помощь в размере $10 млрд
Фото: ТАССТАСС

По его данным, американские законодатели готовы одобрить выделение до $10 млрд на укрепление обороноспособности Тайваня в связи с растущими угрозами со стороны Китая. Это позволит Госдепартаменту предоставлять Тайваню до $2 млрд в год в виде иностранной военной безвозмездной помощи до 2027 года.

Ранее сообщалось, что американские власти опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань из-за того, что большая часть военной поддержки перенаправлена на Украину.

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