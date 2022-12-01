Bloomberg: США готовы выделить Тайваню военную помощь в размере $10 млрд

США могут поставить Тайваню в течение 5 лет военную помощь в размере $10 млрд. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

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По его данным, американские законодатели готовы одобрить выделение до $10 млрд на укрепление обороноспособности Тайваня в связи с растущими угрозами со стороны Китая. Это позволит Госдепартаменту предоставлять Тайваню до $2 млрд в год в виде иностранной военной безвозмездной помощи до 2027 года.