США заключили миллиардный контракт на закупку системы ПВО NASAMS для Украины

США заключили контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на закупку системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS для Украины. Об этом сообщается на сайте американского Министерства обороны.

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Сумма контракта составляет 1 миллиард 216 миллионов долларов. Он включает закупку NASAMS и связанного с ними оборудования, услуг и запасных частей «для поддержки усилий на Украине», говорится в сообщении Пентагона.