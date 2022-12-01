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48 минут назад

США заключили миллиардный контракт на закупку системы ПВО NASAMS для Украины

Lenta.ru

США заключили контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на закупку системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS для Украины. Об этом сообщается на сайте американского Министерства обороны.

США заключили миллиардный контракт на закупку системы ПВО NASAMS для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сумма контракта составляет 1 миллиард 216 миллионов долларов. Он включает закупку NASAMS и связанного с ними оборудования, услуг и запасных частей «для поддержки усилий на Украине», говорится в сообщении Пентагона.

США уже предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую 20 миллиардов долларов, и продолжают оказывать Киеву поддержку.

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