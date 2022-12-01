Супруга Зеленского встретилась с королем Карлом III в Лондоне

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена лично встретилась с британским королем Карлом III в католическом соборе в Лондоне. Снимком она поделилась в социальных сетях.
"Имела честь лично познакомиться с Его величеством королем Карлом III, который посетил католический собор в Лондоне. Его величество уже не первый раз уделяет время, чтобы поддержать народ Украины", — написала Зеленская.
На снимке супруга президента Украины жмет руку королю и вместе с ним посещает собор. В сентябре принцесса Уэльская провела в Букингемском дворце специальную аудиенцию с первой леди Украины Еленой Зеленской, которая приехала в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II. В марте принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали с визитом в Украинский культурный центр в Лондоне.
Они встретились с украинцами и волонтерами, чтобы узнать о том, как работает центр, а также помочь решить проблемы, с которыми люди продолжают сталкиваться. Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям публично заявляли, что они "поддерживают весь народ Украины". Ранее сообщалось, что жена Зеленского посетила резиденцию британского премьера Сунака.