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36 минут назад

Супруга Зеленского встретилась с королем Карлом III в католическом соборе в Лондоне

Газета.Ru

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена лично встретилась с британским королем Карлом III в католическом соборе в Лондоне. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Супруга Зеленского встретилась с королем Карлом III в Лондоне
Фото: olenazelenska_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)olenazelenska_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

"Имела честь лично познакомиться с Его величеством королем Карлом III, который посетил католический собор в Лондоне. Его величество уже не первый раз уделяет время, чтобы поддержать народ Украины", — написала Зеленская.

На снимке супруга президента Украины жмет руку королю и вместе с ним посещает собор. В сентябре принцесса Уэльская провела в Букингемском дворце специальную аудиенцию с первой леди Украины Еленой Зеленской, которая приехала в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II. В марте принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали с визитом в Украинский культурный центр в Лондоне.

Они встретились с украинцами и волонтерами, чтобы узнать о том, как работает центр, а также помочь решить проблемы, с которыми люди продолжают сталкиваться. Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям публично заявляли, что они "поддерживают весь народ Украины". Ранее сообщалось, что жена Зеленского посетила резиденцию британского премьера Сунака.

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