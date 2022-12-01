Супруга Зеленского встретилась с королем Карлом III в Лондоне

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена лично встретилась с британским королем Карлом III в католическом соборе в Лондоне. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Фото: olenazelenska_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) olenazelenska_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

"Имела честь лично познакомиться с Его величеством королем Карлом III, который посетил католический собор в Лондоне. Его величество уже не первый раз уделяет время, чтобы поддержать народ Украины", — написала Зеленская.

На снимке супруга президента Украины жмет руку королю и вместе с ним посещает собор. В сентябре принцесса Уэльская провела в Букингемском дворце специальную аудиенцию с первой леди Украины Еленой Зеленской, которая приехала в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II. В марте принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали с визитом в Украинский культурный центр в Лондоне.