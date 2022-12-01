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49 минут назад

Маск сообщил, что получил заверения от главы Apple, что Twitter не удалят из App Store

Газета.Ruиещё 2

Глава Apple Тима Кука заявил миллиардеру и владельцу Twitter Илону Маску, что социальная сеть не будет удалена из магазина приложений App Store.

Илона Маска заверили, что Twitter останется в AppStore
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Кука, Applе никогда не рассматривала такую возможность, сообщил Маск на своей странице в Twitter. Как рассказал бизнесмен, он провел хорошую беседу с главой Apple, в ходе которого был решен важный для него вопрос. "Среди прочего, мы разрешили недоразумение по поводу возможного удаления Twitter из App Store.

Тим ясно дал понять, что Apple никогда не рассматривала возможность такого шага", - написал Маск. 28 ноября Илон Маск сообщал, что Apple пригрозила удалить приложение Twitter из своего магазина приложений AppStore. Он также заявлял, что Apple облагает "секретным налогом" в размере 30% все покупки в своем магазине приложений и опубликовал опрос, должна ли Apple опубликовать все предпринятые ею действия по цензуре, которые затрагивают ее клиентов.

В мире,Соцсети,Илон Маск,Тим Кук,Apple,
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