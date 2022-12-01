Илона Маска заверили, что Twitter останется в AppStore

Глава Apple Тима Кука заявил миллиардеру и владельцу Twitter Илону Маску, что социальная сеть не будет удалена из магазина приложений App Store.

По словам Кука, Applе никогда не рассматривала такую возможность, сообщил Маск на своей странице в Twitter. Как рассказал бизнесмен, он провел хорошую беседу с главой Apple, в ходе которого был решен важный для него вопрос. "Среди прочего, мы разрешили недоразумение по поводу возможного удаления Twitter из App Store.