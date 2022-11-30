Статья во влиятельной французской газете Le Figaro о поставках оружия Украине вызвала шквал гневных комментариев от читателей газеты. Они заявили, что отправка Киеву реактивных систем залпового огня LRU означает открытое проявление враждебности к России и удар по безопасности населения.
По состоянию на 22:56 мск публикация собрала 279 комментариев. Многие читатели подчеркнули, что Франция продолжает разоружать своих солдат в пользу иностранных.
«Мы снова разоружаем наших артиллеристов на благо чужой страны, участвующей в чужом конфликте», - пояснили читатели.
Пользователи отметили, что поставки военной техники Киеву являются еще одним шагом к вовлечению Парижа в конфликт, который рискует стать международным.
«Предоставление Украине французских ракетных установок - это позор для нашей страны и ее правительства», - заявили пользователи.
Комментаторы с сарказмом «поблагодарили» правительство за возможность убивать людей, которые ничего плохого не сделали государству, с помощью французской техники.
Читатели заметили, что деньги французских налогоплательщиков используются для ведения военного конфликта, который безжалостно разрушает экономику Франции, привел к инфляции и краху привычного образа жизни.