Статья во влиятельной французской газете Le Figaro о поставках оружия Украине вызвала шквал гневных комментариев от читателей газеты. Они заявили, что отправка Киеву реактивных систем залпового огня LRU означает открытое проявление враждебности к России и удар по безопасности населения.

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По состоянию на 22:56 мск публикация собрала 279 комментариев. Многие читатели подчеркнули, что Франция продолжает разоружать своих солдат в пользу иностранных.

«Мы снова разоружаем наших артиллеристов на благо чужой страны, участвующей в чужом конфликте», - пояснили читатели.

Пользователи отметили, что поставки военной техники Киеву являются еще одним шагом к вовлечению Парижа в конфликт, который рискует стать международным.

«Предоставление Украине французских ракетных установок - это позор для нашей страны и ее правительства», - заявили пользователи.

Комментаторы с сарказмом «поблагодарили» правительство за возможность убивать людей, которые ничего плохого не сделали государству, с помощью французской техники.