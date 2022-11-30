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16 минут назад

Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Daily Storm

Депутаты парламента ФРГ одобрили резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Инициативу поддержало большинство, а депутаты от Левой партии и ультраправой «Альтернативы для Германии» воздержались. Соответствующее заявление появилось на сайте бундестага.

Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Массовая гибель людей от голода не была результатом неурожая, а была ответственностью политического руководства Советского Союза при Иосифе Сталине. Таким образом, Голодомор представляет собой преступление против человечности», — говорится в документе.

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