Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Депутаты парламента ФРГ одобрили резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Инициативу поддержало большинство, а депутаты от Левой партии и ультраправой «Альтернативы для Германии» воздержались. Соответствующее заявление появилось на сайте бундестага.
«Массовая гибель людей от голода не была результатом неурожая, а была ответственностью политического руководства Советского Союза при Иосифе Сталине. Таким образом, Голодомор представляет собой преступление против человечности», — говорится в документе.