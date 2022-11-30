Зеленский пригласил Илона Маска на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу SpaceX Илона Маска лично посетить Украину. С таким предложением он выступил по видеосвязи на конференции DealBook Summit в Нью-Йорке, сообщает газета The New York Times.

«Если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте на Украину, и вы увидите это своими глазами», — отметил украинский лидер.

По мнению Зеленского, такой визит может помочь миллиардеру понять ситуацию в стране, прежде чем делать заявления о Крыме.

Компания SpaceX, которой владеет Маск, финансирует работу интернет-сервиса Starlink на Украине. В прошлом Маск опубликовал в сети свой план урегулирования на Украине.

По мнению бизнесмена, Украине следует признать Крым территорией России. Маск также указал, что если Москве придется выбирать между потерей полуострова и применением ядерного оружия на поле боя, она предпочтет второе. Эти предложения миллиардера вызвали критику со стороны Зеленского и украинских чиновников.