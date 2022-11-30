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1 час назад

В США предупредили о рисках для Си Цзиньпина от смерти бывшего главы Китая

Илья Родин

В Китае могут вспыхнуть волнения во время траурного шествия в связи с кончиной бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя, заявил в статье для Politico обозреватель Джамиль Эндерлин.

В США предупредили о рисках для Си Цзиньпина от смерти бывшего главы Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политолог отметил, что во время «революции зонтиков» в Гонконге в 2014 году в интернете распространились мемы, на которых Цзян Цзэминь изображался в виде жабы, а действующий глава КНР - в образе Винни Пуха, на которого он якобы похож.

POLITICO

Оппозиционеры часто использовали эти изображения, всячески противопоставляли жабу игрушечному медвежонку. В результате, пояснил автор статьи, китайские цензоры полностью запретили в стране персонажа популярных мультфильмов.

Эндерлин подчеркнул, что во время своего правления Цзэминь не пользовался народной популярностью, но на фоне более жесткой политики Си Цзиньпина его « имидж был реабилитирован».

Умер бывший председатель Китая Цзян Цзэминь

По оценке автора, годы правления ушедшего председателя ассоциируются у китайцев с улучшением экономического состояния державы, смягчением отношений с Западом, продуманной внутренней политикой.

Политолог уточнил, что недовольство народа подогревается правительственной политикой нулевой терпимости к коронавирусу. Он полагает, что покойный правитель может снова стать символом оппозиции в стране.

Ранее сообщалось, что в Китае продолжаются повсеместные «гонения» на пузатого мишку. Картинки с ним удаляют в блогах и на форумах, замазывают на скриншотах из игр.

В мире,Цзиньпин Си,
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