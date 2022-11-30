В США предупредили о рисках для Си Цзиньпина от смерти бывшего главы Китая

В Китае могут вспыхнуть волнения во время траурного шествия в связи с кончиной бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя, заявил в статье для Politico обозреватель Джамиль Эндерлин.

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Политолог отметил, что во время «революции зонтиков» в Гонконге в 2014 году в интернете распространились мемы, на которых Цзян Цзэминь изображался в виде жабы, а действующий глава КНР - в образе Винни Пуха, на которого он якобы похож.

POLITICO

Оппозиционеры часто использовали эти изображения, всячески противопоставляли жабу игрушечному медвежонку. В результате, пояснил автор статьи, китайские цензоры полностью запретили в стране персонажа популярных мультфильмов.

Эндерлин подчеркнул, что во время своего правления Цзэминь не пользовался народной популярностью, но на фоне более жесткой политики Си Цзиньпина его « имидж был реабилитирован».

По оценке автора, годы правления ушедшего председателя ассоциируются у китайцев с улучшением экономического состояния державы, смягчением отношений с Западом, продуманной внутренней политикой.

Политолог уточнил, что недовольство народа подогревается правительственной политикой нулевой терпимости к коронавирусу. Он полагает, что покойный правитель может снова стать символом оппозиции в стране.