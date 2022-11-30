США допустили начало военных действий против Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что президент страны Джо Байден готов прибегнуть к военному вмешательству, чтобы не позволить Тегерану завладеть ядерным оружием. Об этом сообщает Foreign Policy.
«Президент заявил, что в качестве крайней меры согласится на военный сценарий, если это поможет не допустить появление у Ирана ядерного оружия. Однако время для этого еще не пришло», – сказал Малли.
Он также отметил, что власти США по-прежнему отдают предпочтение именно дипломатии как лучшему способу урегулирования вопроса о появлении у Ирана атомного оружия.
Ранее в МИД России заявили, что нет никаких свидетельств, что Иран хочет заняться разработкой ядерного оружия.