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1 час назад

США допустили начало военных действий против Ирана

Елена Прошина

Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что президент страны Джо Байден готов прибегнуть к военному вмешательству, чтобы не позволить Тегерану завладеть ядерным оружием. Об этом сообщает Foreign Policy.

США допустили начало военных действий против Ирана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Президент заявил, что в качестве крайней меры согласится на военный сценарий, если это поможет не допустить появление у Ирана ядерного оружия. Однако время для этого еще не пришло», – сказал Малли.

Он также отметил, что власти США по-прежнему отдают предпочтение именно дипломатии как лучшему способу урегулирования вопроса о появлении у Ирана атомного оружия.

Ранее в МИД России заявили, что нет никаких свидетельств, что Иран хочет заняться разработкой ядерного оружия.

В мире,Джозеф Байден,МИД России,
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