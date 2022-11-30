Финляндия направила Украине пакет энергетической помощи

Власти Финляндии направили Киеву пакет энергетической помощи. Об этом сообщается в распространенном в среду заявлении министерства внутренних дел республики.

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Финляндия поставит Украине компоненты электросети, такие как трансформаторы, автоматические выключатели и реле. Ранее этой осенью власти республики уже выделили Киеву порядка 28 трансформаторов, уточняется в заявлении.

Ведомство информирует, что до конца текущего года и в начале 2023 года Финляндия продолжит оказывать Украине поддержку в энергетической сфере.

"Готовятся поставки силовых трансформаторов, компонентов электросетей, крупных генераторов и отопительного оборудования", - отмечено в пресс-релизе.