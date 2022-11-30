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54 минуты назад

Финляндия направила Украине пакет энергетической помощи

ТАСС

Власти Финляндии направили Киеву пакет энергетической помощи. Об этом сообщается в распространенном в среду заявлении министерства внутренних дел республики.

Финляндия направила Украине пакет энергетической помощи
Фото: соцсетисоцсети

Финляндия поставит Украине компоненты электросети, такие как трансформаторы, автоматические выключатели и реле. Ранее этой осенью власти республики уже выделили Киеву порядка 28 трансформаторов, уточняется в заявлении.

Ведомство информирует, что до конца текущего года и в начале 2023 года Финляндия продолжит оказывать Украине поддержку в энергетической сфере.

"Готовятся поставки силовых трансформаторов, компонентов электросетей, крупных генераторов и отопительного оборудования", - отмечено в пресс-релизе.

"Ситуация на Украине очень серьезная для гражданского населения, и потребность в помощи растет", - заявила министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен.

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