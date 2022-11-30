В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о ликвидации лидера ИГ

Елена Прошина

Лидер группировки боевиков «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) Абу аль-Хасан аль-Кураши убит. Об этом сообщил Reuters.

Стало известно о ликвидации лидера ИГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Убит лидер группировки "Исламское государство" Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Кураши», — говорится в материале.

Rewards for Justice

По данным Reuters, новым лидером организации выбрали Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши.

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракты в Кабуле

Напомним, что убитый глава ИГ занимал этот пост всего восемь месяцев. До него лидером группировки был Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши. Его также убили в марте 2022 года.

Ответственность за его смерть взял президент США Джо Байден, который заявил, что лидера ИГ убили в результате спецоперации на северо-западе Сирии американские ВС.

В мире,Джозеф Байден,Исламское государство,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители