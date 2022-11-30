Стало известно о ликвидации лидера ИГ

Лидер группировки боевиков «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) Абу аль-Хасан аль-Кураши убит. Об этом сообщил Reuters.
«Убит лидер группировки "Исламское государство" Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Кураши», — говорится в материале.
По данным Reuters, новым лидером организации выбрали Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши.
Напомним, что убитый глава ИГ занимал этот пост всего восемь месяцев. До него лидером группировки был Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши. Его также убили в марте 2022 года.
Ответственность за его смерть взял президент США Джо Байден, который заявил, что лидера ИГ убили в результате спецоперации на северо-западе Сирии американские ВС.