Стало известно, что заменит звезду на новогодней елке в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве будет установлена новогодняя елка. Он отметил, что ее украсят гербом Украины вместо Вифлеемской звезды. Об этом пишет «Лента.ру».
Градоначальник пояснил, что главная елка страны будет установлена на Софийской набережной. Ее высота составит 12 метров, она будет украшена энергосберегающими гирляндами, питание к которым будет подведено от генератора.
Кличко уточнил, что рядом с генератором установят точки для подзарядки смартфонов и других гаджетов.
По его словам, город не планирует тратить бюджетные средства. Искусственная красавица и украшения для нее будут оплачены предпринимателями и меценатами.
В качестве украшений будут использованы шары желтого и синего цветов, а также 500 белых голубей. На верхушке разместят герб Украины вместо Вифлеемской звезды.