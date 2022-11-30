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13 минут назад

Стало известно, что заменит звезду на новогодней елке в Киеве

Илья Родин

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве будет установлена новогодняя елка. Он отметил, что ее украсят гербом Украины вместо Вифлеемской звезды. Об этом пишет «Лента.ру».

Стало известно, что заменит звезду на новогодней елке в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Градоначальник пояснил, что главная елка страны будет установлена на Софийской набережной. Ее высота составит 12 метров, она будет украшена энергосберегающими гирляндами, питание к которым будет подведено от генератора.

В Киеве собрались установить новогоднюю елку

Кличко уточнил, что рядом с генератором установят точки для подзарядки смартфонов и других гаджетов.

По его словам, город не планирует тратить бюджетные средства. Искусственная красавица и украшения для нее будут оплачены предпринимателями и меценатами.

В качестве украшений будут использованы шары желтого и синего цветов, а также 500 белых голубей. На верхушке разместят герб Украины вместо Вифлеемской звезды.

В мире,Виталий Кличко,
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