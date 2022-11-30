В Госдепе США назвали лучший способ ускорить переговоры по Украине

«Лучший способ ускорить перспективы дипломатии — это продолжать нашу поддержку Украины и склонять результаты на поле боя в ее пользу», — сказал он в ходе пресс-конференции министров иностранных дел стран – членов НАТО в Бухаресте.

По мнению Блинкена, это также может гарантировать, что у Киева будет сильная позиция, когда наметятся переговоры. Он также предположил, что Россия предпримет попытку привести ситуацию на Украине к замороженному конфликту, а впоследствии снова перейдет к атаке. Госсекретарь США подчеркнул, что Украина нуждается в прочном мире.