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10 минут назад

В Госдепе США назвали лучший способ ускорить переговоры по Украине

Газета.Ru

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что наилучшим способом приблизить перспективы переговоров по ситуации на Украине является поддержка Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдепе США назвали лучший способ ускорить переговоры по Украине
Фото: Craig Ruttle/Pool via ReutersCraig Ruttle/Pool via Reuters

«Лучший способ ускорить перспективы дипломатии — это продолжать нашу поддержку Украины и склонять результаты на поле боя в ее пользу», — сказал он в ходе пресс-конференции министров иностранных дел стран – членов НАТО в Бухаресте.

По мнению Блинкена, это также может гарантировать, что у Киева будет сильная позиция, когда наметятся переговоры. Он также предположил, что Россия предпримет попытку привести ситуацию на Украине к замороженному конфликту, а впоследствии снова перейдет к атаке. Госсекретарь США подчеркнул, что Украина нуждается в прочном мире.

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Ранее Блинкен заявил, что Соединенные Штаты попросили у конгресса $1,1 млрд на поддержку энергетического сектора Украины и Молдавии.

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