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12 минут назад

Замглавы МИД Казахстана прокомментировал проект «газового союза»

Илья Родин

Астана будет оценивать любые инициативы Москвы с точки зрения санкционных рисков, подчеркнул замглавы МИД Казахстана Роман Василенко. Об этом пишет «Прайм».

Замглавы МИД Казахстана прокомментировал проект «газового союза»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в понедельник, 28 ноября, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили вопрос о создании «тройственного газового союза» совместно с Узбекистаном.

Кремль раскрыл задачи «тройственного газового союза»

Василенко констатировал, что Астана по-прежнему будет препятствовать попыткам использовать территорию страны и ее возможности для обхода антироссийских санкций.

Дипломат заметил, что позиция МИД по этому вопросу не изменилась. Она будет «использоваться при оценке любых потенциальных новых инициатив».

Кроме того, идея создания «газового союза» должна быть изучена специалистами до того, как будут приняты какие-либо решения на государственном уровне, добавил он.

Вместе с тем, уточнил Василенко, Казахстан последовательно выступает против применения санкций как инструмента решения глобальных проблем.

В мире,Роман Василенко,Владимир Путин,
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