Замглавы МИД Казахстана прокомментировал проект «газового союза»

Астана будет оценивать любые инициативы Москвы с точки зрения санкционных рисков, подчеркнул замглавы МИД Казахстана Роман Василенко. Об этом пишет «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что в понедельник, 28 ноября, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили вопрос о создании «тройственного газового союза» совместно с Узбекистаном.

Василенко констатировал, что Астана по-прежнему будет препятствовать попыткам использовать территорию страны и ее возможности для обхода антироссийских санкций.

Дипломат заметил, что позиция МИД по этому вопросу не изменилась. Она будет «использоваться при оценке любых потенциальных новых инициатив».

Кроме того, идея создания «газового союза» должна быть изучена специалистами до того, как будут приняты какие-либо решения на государственном уровне, добавил он.