Пока вы не уснули: главная задача Украины и смерть Цзян Цзэминя

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Столтенберг назвал главную задачу Украины

Главная задача для Украины сейчас состоит не в вступлении в НАТО, а в сохранении своей независимости. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам двухдневной встречи глав МИД блока в Румынии.

«Важно, чтобы Украина сохранилась как независимая нация в Европе. Для этого мы должны мобилизовать как можно больше военной, финансовой, экономической помощи для Украины. Мы это и делаем», — заявил Столтенберг.

Пресс-секретарь Зеленского ответил на слова главы ЕК о потерях ВСУ

Телеграм-канал Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обнародует данные о потерях украинской стороны в боевых действиях "в подходящий момент". Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, комментируя высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что потери украинской стороны составили 100 тыс. военных и более 20 тыс. гражданских лиц.

Никифоров в комментарии украинскому Общественному телевидению сказал, что достоверную информацию о потерях украинской стороны должен озвучивать только главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников или президент Зеленский, как верховный главнокомандующий Украины. Никифоров добавил, что президент Зеленский обнародует официальные данные, "когда наступит подходящий момент", поскольку эта информация носит "чувствительный характер", передает украинское Общественное ТВ на своем сайте.

Умер бывший председатель Китая Цзян Цзэминь

Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь умер 30 ноября на 97-м году жизни. Об этом сообщает Reuters.

Цзян скончался от лейкемии и полиорганной недостаточности в Шанхае.

Цзян Цзэминь возглавлял Китай с 1993-го по 2003 год. С 1989-го по 2002 год он был генеральным секретарем ЦК Компартии Китая.

Названа причина пожара в резервуаре с нефтью под Брянском

Стала известна причина пожара в Суражском районе Брянской области. Возгорание произошло из-за попадания неустановленного боеприпаса. Об этом сообщают «Известия».

Сообщается, что боеприпас был сброшен с беспилотника в резервуар с дизельным топливом. В результате загорелись еще 2 резервуара. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в настоящее время пожар локализован.

«Благодаря слаженной и оперативной работе пожарно-спасательных подразделений пожар в Суражском районе локализован», - написал он в Телеграм-канале.

В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв

В Мадриде в посольстве Украины произошел взрыв. Предварительно, ранен один из сотрудников дипмиссии. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что дипломат открыл конверт, в котором находилась взрывчатка, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В российском городе загорелась ТЭЦ

соцсети

В Перми пожар произошел на ТЭЦ-9. Возгорание началось в помещении одного из цехов теплоэлектроцентрали, затем огонь перешел на кровлю. Об этом сообщает Рен ТВ.

Возгорание произошло на ул. Промышленная, 103. Как уточнили в МЧС, горит котлово-турбинный цех. Пожару присвоен третий номер сложности. В результате ЧП пострадали два человека. С предприятия эвакуировано больше 500 человек.

Турция отправила Украине РСЗО на российском шасси

Klavye Delikanlısı / YouTube

Турция отправила Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) TRLG-230, которые могли быть установлены на шасси КамАЗ 65224 (6x6) российского производства. Об этом пишет The Drive.

«Потенциальная политическая чувствительность, которая может быть связана с использованием Украиной TRLG-230 из пусковых установок, установленных на российских грузовиках КамАЗ, может объяснить очень ограниченные визуальные свидетельства их поставок», — отмечает издание.

Путин потребовал расселить людей из трущоб

Президент РФ Владимир Путин сообщил о необходимости переселять граждан из трущоб, передает ТАСС.

Сегодня глава государства участвует в открытии социальных объектов в российских регионах. Путин отметил, что в России активно расселяют граждан из аварийного фонда.

«В целом по стране с опережением идет и расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», - отметил президент на церемонии открытия.

Под Тулой разбился автобус с сотрудниками магазина "Магнит"

Телеграм-канал «Прокуратура Тульской области»

В Тульской области автобус с работниками магазинов сети "Магнит" врезался в автопоезд, сообщили в областной прокуратуре. ДТП произошло в городе Узловая с автобусом, который перевозил сотрудников "Магнита" по маршруту "Тула –Узловая – Новомосковск".

Предварительная причина аварии - водитель автобуса уснул за рулем, из-за чего врезался в припаркованный на обочине автопоезд.

"Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь. Также установлено, что собственник автобуса допустил выезд на маршрут транспортного средства с нарушениями", - рассказали в прокуратуре.

Роналду сможет получать 200 миллионов евро в новом клубе

Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к подписанию контракта с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Как сообщает «Чемпионат.com», по информации источника издания Marca, футболист подпишет договор на 2,5 сезона с зарплатой в 200 млн евро в год.