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1 час назад

«Отдай мне свои деньги»: злободневное граффити с Зеленским появилось в Париже

Никита Бородкин

В Париже польские художники нарисовали 3D-арт с лицом президента Украины Владимира Зеленского с открытым ртом, который как «черная дыра» засасывает в себя деньги и золотые слитки. Об этом сообщает URA.RU.

«Отдай мне свои деньги»: злободневное граффити с Зеленским появилось в Париже
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Свою работу поляки опубликовали в соцсетях, сопроводив ее словами: «Привет, Франция. Отдай мне все свои деньги».

Напомним, что в начале ноября аналогичное граффити появилось в Варшаве. Там художники также изобразили украинского президента, который сквозь нарисованную дыру в асфальте пытается «отнять» деньги Польши.

соцсети

Ранее аналитик американского телеканала Fox News Тодд Вуд заявлял, что Киев интересует только сохранение денежного потока из США. Он отметил, что за этот год американские власти выделили Украине более 90 млрд долларов. При этом Зеленский уже не просит деньги от Запада, а буквально их требует. Сам эксперт уверен, что финансовая помощь Запада в действительности не доходит до украинского населения, а оседает на офшорных счетах чиновников.

В мире,Владимир Зеленский,
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