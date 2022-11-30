«Отдай мне свои деньги»: злободневное граффити с Зеленским появилось в Париже

В Париже польские художники нарисовали 3D-арт с лицом президента Украины Владимира Зеленского с открытым ртом, который как «черная дыра» засасывает в себя деньги и золотые слитки. Об этом сообщает URA.RU.

Свою работу поляки опубликовали в соцсетях, сопроводив ее словами: «Привет, Франция. Отдай мне все свои деньги».

Напомним, что в начале ноября аналогичное граффити появилось в Варшаве. Там художники также изобразили украинского президента, который сквозь нарисованную дыру в асфальте пытается «отнять» деньги Польши.

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