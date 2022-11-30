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31 минуту назад

Столтенберг поставил на место попросившуюся в НАТО Украину

Ura.Ru

Североатлантический альянс не считает приоритетным вопрос о вступлении в него Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг поставил на место попросившуюся в НАТО Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«НАТО считает главным сейчас обеспечить победу Украины, а не обсуждать ее вступление [в альянс], поскольку иначе она уже никуда вступить не сможет», — сказал генсек НАТО во время пресс-конференции.

Ее трансляция велась на официальном сайте альянса.

После начала Россией спецоперации Украина неоднократно подавала заявку на ускоренное вступление в НАТО, сообщает VSE42.Ru. Столтенберг, в свою очередь, заявлял, что сейчас главная задача для альянса — обеспечить выгодное положение для украинской стороны на поле боя.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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