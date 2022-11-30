Французский багет внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО одобрил заявку Франции по включению французского багета в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Решение было принято в рамках 17-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которая проходит в Марокко.

«Новая строка в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО — мастерство и культура изготовления багета», — говорится в сообщении ЮНЕСКО в Twitter.

Багет был избран претендентом весной 2021 года. Заявку подала федерация французских пекарей, указывая на важную экономическую составляющую национального хлебобулочного производства. Среди конкурентов были цинковые крыши Парижа и фестиваль вин в Арбуа. Однако в итоге победителем стал этот кулинарный символ Франции.