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40 минут назад

Французский багет внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

Елена Прошина

ЮНЕСКО одобрил заявку Франции по включению французского багета в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Французский багет внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение было принято в рамках 17-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которая проходит в Марокко.

«Новая строка в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО — мастерство и культура изготовления багета», — говорится в сообщении ЮНЕСКО в Twitter.

Багет был избран претендентом весной 2021 года. Заявку подала федерация французских пекарей, указывая на важную экономическую составляющую национального хлебобулочного производства. Среди конкурентов были цинковые крыши Парижа и фестиваль вин в Арбуа. Однако в итоге победителем стал этот кулинарный символ Франции.

Напомним, в 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон выступил за включение багета в перечень ЮНЕСКО. Он отмечал, что это неотъемлемая часть ежедневной жизни французов.

В мире,Эммануэль Макрон,ЮНЕСКО,
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