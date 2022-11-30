Французский багет внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО одобрил заявку Франции по включению французского багета в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Решение было принято в рамках 17-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которая проходит в Марокко.
«Новая строка в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО — мастерство и культура изготовления багета», — говорится в сообщении ЮНЕСКО в Twitter.
Багет был избран претендентом весной 2021 года. Заявку подала федерация французских пекарей, указывая на важную экономическую составляющую национального хлебобулочного производства. Среди конкурентов были цинковые крыши Парижа и фестиваль вин в Арбуа. Однако в итоге победителем стал этот кулинарный символ Франции.
Напомним, в 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон выступил за включение багета в перечень ЮНЕСКО. Он отмечал, что это неотъемлемая часть ежедневной жизни французов.