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54 минуты назад

Пресс-секретарь Зеленского прокомментировал слова главы ЕК о потерях ВСУ с начала СВО

ТАССиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский обнародует данные о потерях украинской стороны в боевых действиях "в подходящий момент". Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, комментируя высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что потери украинской стороны составили 100 тыс. военных и более 20 тыс. гражданских лиц.

Никифоров в комментарии украинскому Общественному телевидению сказал, что достоверную информацию о потерях украинской стороны должен озвучивать только главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников или президент Зеленский, как верховный главнокомандующий Украины. Никифоров добавил, что президент Зеленский обнародует официальные данные, "когда наступит подходящий момент", поскольку эта информация носит "чувствительный характер", передает украинское Общественное ТВ на своем сайте.

Из Twitter Фон дер Ляйен пропал пост о потере Украиной 100 тысяч военных

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду в видеообращении, что, по ее информации, "свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц погибли" с начала специальной военной операции в феврале. Позднее видеозапись выступления главы Еврокомиссии на ее странице была удалена и заменена другой, из которой были удалены слова о потерях Украины.

В мире,Видео,Валерий Залужный,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,Еврокомиссия,
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