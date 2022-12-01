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1 час назад

Меган Маркл получала "реальные угрозы", пока жила в Великобритании

Газета.Ruиещё 1

Мегал Маркл приходилось часто сталкиваться с «реальными угрозами», пока они с принцем Гарри жили в Великобритании. Об этом сообщает Page Six.

Меган Маркл получала «реальные угрозы», пока жила в Великобритании
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бывший глава отдела по борьбе с терроризмом лондонской полиции Анил Канти «Нил» Басу рассказал журналистам, что Меган Маркл регулярно получала «отвратительные и очень реальные угрозы» после того, как она вышла замуж за принца Гарри и стала частью британской королевской семьи.

«Если бы вы видели, что там было написано, и если бы вы знали то, что знаю я, вы бы все время чувствовали себя в опасности все время», — заявил он.

Нил Басу отметил, что он и его команда занимались расследованием и смогли привлечь к ответственности нескольких причастных к угрозам людей.

На вопрос журналистов о том, были ли эти угрозы Меган Маркл реальными, Басу отметил:

«Абсолютно».

Эти откровения бывшего сотрудника полиции не стали неожиданностью для публики, поскольку ранее принц Гарри неоднократно заявлял о том, что его супруге и их детям угрожают в социальных сетях.

В мире,Нил Басу,принц Гарри,
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