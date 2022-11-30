Румыния призвала Украину признать молдавский язык несуществующим

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску обратился к Украине с призывом признать, что молдавского языка не существует. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Румынии.
Ауреску высказался о несуществующем, по его мнению, языке на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой во время саммита министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте. Отдельно он пообещал Киеву продолжать поддержку Украины и беженцев из страны.
Напомним, что ранее Ауреску уже обращался Киеву с такой просьбой — министр выступил с таким предложением в июне 2021 года. Тогда он отметил, что после признания тождества между румынским языком и молдавским языком в апреле 2021 года украинские власти должны признать этот факт.
Отметим, что в апреле президент Молдавии Майя Санду предложила парламенту рассмотреть вопрос о внесении поправок в конституцию для официального переименования государственного языка, так как молдавский считается официальным диалектом румынского. При этом бывший президент страны и лидер Партии социалистов Игорь Додон выступил против этой инициативы.