Румыния призвала Украину признать молдавский язык несуществующим

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску обратился к Украине с призывом признать, что молдавского языка не существует. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Румынии.

Ауреску высказался о несуществующем, по его мнению, языке на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой во время саммита министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте. Отдельно он пообещал Киеву продолжать поддержку Украины и беженцев из страны.

Напомним, что ранее Ауреску уже обращался Киеву с такой просьбой — министр выступил с таким предложением в июне 2021 года. Тогда он отметил, что после признания тождества между румынским языком и молдавским языком в апреле 2021 года украинские власти должны признать этот факт.