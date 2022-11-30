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27 минут назад

Из Twitter Фон дер Ляйен пропал пост о потере Украиной 100 тысяч военных

Никита Бородкин

Из видеообращения и письменного заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен удалили информацию о 100 тысячах погибших украинских военных. Об этом сообщает ТАСС.

Из Twitter Фон дер Ляйен пропал пост о потере Украиной 100 тысяч военных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что ранее фон дер Ляйен заявила, что по данным ЕК потери Украины с начала российской специальной военной операции составили более 100 тысяч военных и более 20 тысяч гражданских. Она также отметила, что в ЕК увеличили оценку понесенного Украиной ущерба с 385 млрд евро до 600 млрд евро.

Фон дер Ляйен раскрыла потери украинских военных в ходе спецоперации

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как заявлял в сентябре глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, с начала спецоперации Вооруженные силы Украины потеряли погибшими 61 207 человек и 49 368 — ранеными.

В мире,СВО,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,Еврокомиссия,
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