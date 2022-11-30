Из Twitter Фон дер Ляйен пропал пост о потере Украиной 100 тысяч военных

Из видеообращения и письменного заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен удалили информацию о 100 тысячах погибших украинских военных. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что ранее фон дер Ляйен заявила, что по данным ЕК потери Украины с начала российской специальной военной операции составили более 100 тысяч военных и более 20 тысяч гражданских. Она также отметила, что в ЕК увеличили оценку понесенного Украиной ущерба с 385 млрд евро до 600 млрд евро.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».