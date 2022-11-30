В Одессе снесут памятники Екатерине II и Александру Суворову

В Одессе снесут памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Такое решение было принято одесским городским советом в ходе заседания.

Фото: Официальный сайт президента Украины Официальный сайт президента Украины

Решение о сносе памятников основателям Одессы (памятник Екатерине II и ее сподвижникам — прим. URA.RU) и Суворову было принято украинскими депутатами единогласно, его поддержали 43 одесских чиновника. Трансляция сессии одесского горсовета велась на официальном сайте Одессы.