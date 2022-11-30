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44 минуты назад

В Одессе снесут памятники Екатерине II и Александру Суворову

Ura.Ru

В Одессе снесут памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Такое решение было принято одесским городским советом в ходе заседания.

В Одессе снесут памятники Екатерине II и Александру Суворову
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

Решение о сносе памятников основателям Одессы (памятник Екатерине II и ее сподвижникам — прим. URA.RU) и Суворову было принято украинскими депутатами единогласно, его поддержали 43 одесских чиновника. Трансляция сессии одесского горсовета велась на официальном сайте Одессы.

Памятник Екатерине II, возведенный в Одессе в 1900 году, неоднократно подвергался актам вандализма после начала Россией спецоперации на Украине. Из-за этого его пришлось оградить забором. Городские власти, однако, предложили сохранить и перенести памятник после его демонтажа.

В мире,Александр Суворов,
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